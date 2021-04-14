Eyüp Arın: "Avantaj sağladık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eyüp Arın: "Avantaj sağladık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eyüp Arın: 'Avantaj sağladık'

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, kazandıkları Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu statta ilk kez galip gelmenin mutluluğunu yaşadık.

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, kazandıkları Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu statta ilk kez galip gelmenin mutluluğunu yaşadık. Maçı 3-1 kazandık ve ben sahada gerçekten keyif veren her 2 takımın oyuncularını da kutluyorum. Çok büyük avantaj sağladık" dedi.

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaştığı Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, "2 hafta önce kazandığımız Boluspor maçı sonrası avantaj yakalamıştık ama 3 gün önce kaybettiğimiz maç sonrası bizi biraz zorladı. Bugün ki hazırlığımızı yaparken rakibimiz Akhisarspor'la hem puan farkını açmak için kendi çalışmalarımızı yaptık. Akhisarspor'un kazanmaktan başka bir şansı yoktu ama bizde erken golle başladık. Öne geçtikten sonra rakibe çok pozisyon verdik. Çok git-gel bir maçtı. 2-0'ın rahatlığı yoktu. Bu statta ilk kez galip gelmenin mutluluğunu yaşadık. Maçı 3-1 kazandık ve ben sahada gerçekten keyif veren her 2 takımın oyuncularını da kutluyorum. Çok büyük avantaj sağladık" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Ajda Pekkan Demet Akalın Canan Ergüder
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eyüp Arın: "Avantaj sağladık" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 18:38:29. #1.15#

title