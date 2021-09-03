Eylül ayında kiralara en fazla %15,78 oranında zam yapılabilecek
2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 15,78 oldu. Böylece eylül ayında kiralara en fazla %15,78 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.
KİRA ZAMMINDA TAVAN %15,78 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta TÜFE aylık bazda %1,12 artarken, yıllık bazda %19,25'e yükseldi. 12 aylık TÜFE ise %15,78 oldu. Buna göre eylül ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %15,78 olacak.
HESAPLAMA ÖRNEĞİ
- Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
- Zam oranı: %15,78
- Zam bedeli:157 lira
- Zamlı kira bedeli: 1.157 lira
KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI
Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.273 lira
Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.389 lira
Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.505 lira
Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.620 lira
Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.736 lira
Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.852 lira
Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.968 lira
Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.084 lira
Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.199 lira
Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.315 lira