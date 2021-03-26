Experian SimRisk 2020-Winter Edition Ödülü'nün sahibi Fibabanka oldu
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Experian SimRisk 2020-Winter Edition Ödülü'nün sahibi Fibabanka oldu

Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Experian SimRisk 2020-Winter Edition Ödülü'nün sahibi Fibabanka oldu

Experian'ın en yeni organizasyonlarından olan interaktif iş yarışması SimRisk 2020-Winter Edition'ın galibi Fibabanka Risk Yönetimi ekibi oldu.

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Experian'ın en yeni organizasyonlarından olan interaktif iş yarışması SimRisk 2020-Winter Edition'ın galibi Fibabanka Risk Yönetimi ekibi oldu.

Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre, Experian'ın dönemsel olarak, rekabetçi ve güvenli bir ortamda Avrupa'nın çeşitli bankalarından küresel risk uzmanları ve Experian danışmanları arasında bilgi birikimi ve en iyi stratejik uygulamaların paylaşılmasına yardımcı olmak için düzenlediği interaktif iş yarışması SimRisk 2020 boyunca amaç, beklenen kayıpları en aza indirip karı büyütürken her bir senaryoyu başarıyla yöneten bir finansal strateji oluşturmak ve optimize etmek oldu.

Yarışmada her takım, önce kendi gruplarını birincilikle tamamlayarak, final aşamasında yarışmaya hak kazanabilmek için üç turda gerçekleşen farklı simüle edilmiş zorluklarla karşılaştı. Gruplarında en iyi performans gösteren takımlar son aşamada SimRisk Şampiyonu unvanı için mücadele etti.

SimRisk 2020-Winter Edition'a Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, Güney Afrika, İtalya, İspanya, Norveç ve Türkiye'den takımlar katıldı. Grup finalisti Fibabanka Risk Yönetimi Takımı, farklı liglerde yaptıkları mücadele sonucunda turnuvanın şampiyonu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Experian Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, SimRisk'in, kredi ve risk uzmanlarının müşterilerine sunabilecekleri yeni araçları ve metodolojileri deneyimleyebildikleri bir girişim olduğunu kaydetti.

Fibabanka Risk Yönetimi Direktörü Ayşe Tulgar da SimRisk 2020-Winter Edition'ın kazananı olmaktan gurur duyduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece iş yapış şekillerinin değil yaşamlarımızın da tümüyle değiştiği bir dönemde, kredi riskinin yönetimi simülasyonu ile uluslararası bir platformda profesyonellerden oluşan önemli ekipler ile rekabet eden ve galibiyet kazanan ekibimizi gönülden tebrik ediyorum. Fibabanka olarak dijitalleşme ve veriye dayalı karar alma vizyonumuz ile uyumlu çalışmalarımızın sonuçlarının uluslararası platformda yapılan bu yarışma ile de tescillenmesinden ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bankamızın çalışma prensiplerine uygun olarak sınırları zorlayıp, kuralları kendi koyan arkadaşlarımın başarılarının devamını diliyorum. Rekabet ve eğlencenin bir arada olduğu SimRisk 2020, tüm kredi riski paydaşlarını bir araya getirerek yetkinliklerin paylaşımı anlamında çok değerli ve keyifli bir etkinlik oldu."

Açıklamaya göre, yarışmanın ilk iki turu olan yaratılan kişisel kredi sağlayıcısı için iş stratejilerini analiz etme, uyarlama ve geliştirme süreçleri, PowerCurve Strategy Design Studio'da gerçekleştirildi. Katılım gösteren ekiplerin, bir portföyü sıkı bir düzenleyici bakış açısıyla yönetme becerilerini ve yeteneklerini gösterdikleri final etabında ise Experian'ın model izleme ve form doğrulama aracı olan Ascend Regulatory kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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