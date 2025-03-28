Evren Devrim Zelyut kimdir? Evren Devrim Zelyut kaç yaşında,nereli?

Ekonomi yorumlarıyla sosyal medya ve televizyon ekranlarında sıkça karşılaştığımız Evren Devrim Zelyut, yatırımcılara yönelik yaptığı değerlendirmelerle dikkat çekmişti. Finansal piyasaları yakından takip edenler için "Evren Devrim Zelyut kimdir?" sorusu kadar, onun geçmişi ve uzmanlık alanları da önem taşıyor. Peki, Evren Devrim Zelyut kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyordu?

EVREN DEVRİM ZELYUT KİMDİR?

Zelyut, 22 Aralık 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gazeteci Rıza Zelyut'un oğludur. Devrim Zelyut, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirdi.

Çalışma hayatına Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de yatırım uzmanı olarak adım attı. 2008 yılında Prim Menkul Değerler A.Ş.'de yatırım uzmanı olarak çalıştı. 2010 yılında Arıkanlı Holding'te ise yönetim danışmanı olarak görev aldı. 2013 yılında da kendi şirketi olan Avrasya Yatırım'ı kurdu. Ayrıca Youtube hesabından da takipçilerine yatırım tavsiyeleri vermeyi sürdürdü.