Evleri kullanılamaz halde olan aile devletin desteğiyle sıcak yuvaya kavuştu
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Evleri kullanılamaz halde olan aile devletin desteğiyle sıcak yuvaya kavuştu

Van'ın Çaldıran ilçesinde evleri kullanılamaz durumda olan Ecevet ailesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) belediye ve hayırseverlerin desteği ile yeni ev yaptırıldı.

Evleri kullanılamaz halde olan aile devletin desteğiyle sıcak yuvaya kavuştu
13.08.2020 15:23 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:58

Van'ın Çaldıran ilçesinde evleri kullanılamaz durumda olan Ecevet ailesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) belediye ve hayırseverlerin desteği ile yeni ev yaptırıldı.

Soğuksu Mahallesi Gülizar mezrasında eşi tarafından terk edilen dört çocuk annesi Zinnet Ecevet'in derme çatma evde yaşadığını ve ailenin zor durumda olduğunu öğrenen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri, durumu Çaldıran Kaymakamı Adem Can'a bildirdi.

Aileyi ziyaret eden Kaymakam Can'ın talimatıyla harekete geçen SYDV ekipleri, belediye ve hayırseverlerin de desteğiyle ailenin oturduğu eski evin yanına, yenisini yaptırdı.

Yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ecevet ailesi, Kaymakam Can, SYDV Müdürü Hüseyin Efeoğlu, Çaldıran Ziraat Odası Başkanı Nesim Ertopçu, iş adamlarından Nasır Bilici, Adem Çınarbay, Zahir Dede ve Nurullah Ertopçu'yu konuk etti.

Ailenin her zaman yanında olacaklarını belirten Kaymakam Can, "Aileden isteğimiz çocuklarını okutmak ve her birini vatana, millete faydalı bireyler olacak şekilde yetiştirmektir. Biz de devlet olarak inşallah ne gerekiyorsa yapacağız, yeni evin aileye hayırlı olmasını diliyorum. Eşi tarafından terk edildiği halde çocuklarına sahip çıkan anneye de teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Can'a teşekkür eden anne Zinnet Ecevet ise "Allah devletimize zeval vermesin. Kısa sürede hayallerimizdeki eve kavuşmamıza vesile olan Kaymakam beyden Allah razı olsun. Evin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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