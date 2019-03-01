Evinizin Vazgeçilmezi Burak Halı Yıkama!

Burak Halı Yıkama ve YiğitEymen Halı Yıkama firma ortağı Ömer Faruk Altun, "2003 yılında sektöre giriş yaptık. Kuruluş yerimiz İstanbul. Oradaki yatırımları tamamladıktan sonra Antalya ilimize de bir şube açtık. 15 yıldır bu işin içerisindeyiz ve aralıksız hizmet vermekteyiz." dedi.

SUNULAN HİZMET YELPAZESİ

Firma ortağı Ömer Faruk Altun, "Halı yıkama, koltuk yıkama, yerinde halı yıkama, yorgan-battaniye gibi çeşitli hizmetleri müşterilerimize sunuyoruz. Biz kaliteli hizmet sunuyoruz. Firmamızda kullandığımız bütün her şey son teknoloji ürünlerdir. Kullandığımız yıkama şampuanı en kaliteli ürünlerden biridir. Temizlik ve hijyen çok önemli firmamız için." ifadlerini kullandı.

KALİTELİ HİZMET TEK GÜVENCEMİZ

Ömer Faruk Altun, "Sağlıklı yaşam önceliğimiz, kaliteli hizmet tek güvencemiz. Müşterilerimize bu mesajımızın ulaşmasını itiyoruz. Tercih yaparken bunu dikkat almalarını rica ediyoruz. Çünkü sağlığımız bizim için çok önemli."