EVİN BAHÇESİNDEKİ YILANI İTFAİYE GÖREVLİSİ YAKALADI

AĞRI'da bir evin bahçesine girerek molozların altına saklanan yılan itfaiye görevlisi tarafından çıkarılarak kavanoza kondu.

AĞRI'da bir evin bahçesine girerek molozların altına saklanan yılan itfaiye görevlisi tarafından çıkarılarak kavanoza kondu.

Merkez Fırat mahallesinde bir evin bahçesine yılan girdiği ihbarı üzerine Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye gitti. İtfaiye görevlisi elindeki demir çubukla zarar vermeden molozların altına saklanan yılanı çıkararak cam kavanozun içine koydu. Ekipler daha sonra yılanı şehirden uzak bir noktada zarar vermeden doğaya bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı