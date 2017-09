Evi Yanan Ailenin Yardımına Yeşilyurt Belediyesi Koştu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Dilek Mahallesi Başpınar caddesinde evleri yanan mağdur aileleri ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Burada Konuşan Başkan Polat, "Yeşilyurt Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa her iki aileye yardımcı olacağız. Hiçbir vatandaşımızın aç ve açıkta kalmasına müsaade etmeyiz" dedi.



Yangın çıkan iki katlı evde incelemelerde bulunup, ev sahipleri Vahap Polat ile Ramazan Gitmez'den yaşanan olayla ilgili detaylı bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Dilek Mahallemiz Başpınar Caddesinde ikamet eden Vahap Polat ve Ramazan Gitmez ile aile fertlerinin ikamet ettiği iki katlı evin ön bahçesinde ekmek pişirildiği sırada rüzgarın etkisiyle çıkan yangında çatı tamamen yanmış, evin iç ve dış kısımlarında ise ciddi hasarlar oluşmuştu. Bizleri teselli eden her hangi bir can kaybının yaşanmamasıdır. Ailelerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ileterek evde gerekli incelemelerde bulunduk. Her iki ailenin acısını hafifletmek ve yalnız olmadıklarını göstermek için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Her iki ailenin de mağduriyetini gidermek için ekiplerimize gerekli talimatları verdik. Belediyemizin Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı personellerimiz şu anda evin çatı kısmında temizlik yapıyorlar ardından diğer çalışmaları da hızlandıracağız. Evimizin yeniden yapılmasını sağlayıp eşyalarını koyduktan sonra ailemizi tekrar eski günlerine döndürmüş olacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak, zor durumda kalan vatandaşlarımıza gerekli maddi ve manevi destekte bulunmak temel görevlerimizden birisidir. Cenabı Allah böylesine talihsiz olaylardan hepimizi esirgesin, tekrarını bizlere yaşatmasın inşallah" şeklinde konuştu.



Yangında evi zarar gören Vahap Polat ve Ramazan Gitmez ise, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a ziyaretlerinden, ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederek, tek tesellilerinin yangında can kaybı yaşanmaması olduğunu söylediler. - MALATYA