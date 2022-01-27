Everton taraftarı tepkili, Pereira kulübün kararını bekliyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Everton taraftarı tepkili, Pereira kulübün kararını bekliyor

AA, Yunus Kaymaz - Spor
Everton taraftarı tepkili, Pereira kulübün kararını bekliyor

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik adam Vitor Pereira, taraftar tepkisine rağmen İngiliz ekibi Everton'ın başına geçmek istiyor.

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik adam Vitor Pereira, taraftar tepkisine rağmen İngiliz ekibi Everton'ın başına geçmek istiyor.

Premier Lig'de art arda alınan kötü sonuçların ardından İspanyol teknik direktör Rafael Benitez'i gönderen Everton'ın bu görev için 53 yaşındaki Pereira ile görüşmesi, taraftarın tepkisini çekti.

Kulübün gündemindeki isimlerden Frank Lampard'ın Everton'ın başına geçmesini isteyen bazı taraftarlar, stadın duvarına "Pereira dışarı, Lampard içeri" yazdı.

İngiliz basınına konuşan Pereira ise Everton taraftarının tutkusundan övgüyle bahsederek, "Birkaç yıl önce izlediğim Everton maçlarının bazılarını taraftarın kazandırdığını hatırlıyorum. Şu anda bir teknik direktörün yapması gereken, bu tutkuyu taraftara yeniden kazandırmak. Yapılanları kişisel bir saldırı olarak görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm kariyeri boyunca baskı altında çalıştığını dile getiren Pereira, başka adaylarla da görüşen Everton'ın karar sürecinde olduğunu kaydetti.

Deneyimli teknik adam, taraftarların tepkisiyle ilgili soruya, "Meslek hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Kulüp iyi bir durumda olmadığı için bunlar yaşanıyor. 24 saat futbolu düşünürüm ve çalıştığım kulüplere yüzde 100'ümü veririm. Kariyerim ve başarılarım ortada." yanıtını verdi.

İki farklı dönemde Fenerbahçe'de görev yapan Pereira, kariyerinde Porto, Santa Clara, Espinho, Al Ahli, Olympiacos, 1860 Münih ve Shanghai SIPG takımlarını çalıştırmıştı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Rafael Benitez, Frank Lampard, Premier Lig, Fenerbahçe, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title