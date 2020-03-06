Everton, Chelsea Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Premier Lig'te Stamford Bridge'a konuk olacak Everton, Chelsea maçı hazırlıklarını tamamladı. Carlo Ancelotti yönetiminde çalışmalarını tamamlayan Everton'ın antreman görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
06.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:21
Premier Lig'te Stamford Bridge'a konuk olacak Everton, Chelsea maçı hazırlıklarını tamamladı. Carlo Ancelotti yönetiminde çalışmalarını tamamlayan Everton'ın antreman görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout