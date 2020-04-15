Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarını "görüntülü" ziyaret etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarını "görüntülü" ziyaret etti - Haberler
Gaziantep, Anne, Güncel

Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarını "görüntülü" ziyaret etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 69 yaşındaki Meliha Akcan, daha önce sürekli gittiği şehit polis memuru oğlunun mezarını, görüntülü aramayla ziyaret ederek dua okudu.

15.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:38
Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarını 'görüntülü' ziyaret etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 69 yaşındaki Meliha Akcan, daha önce sürekli gittiği şehit polis memuru oğlunun mezarını, görüntülü aramayla ziyaret ederek dua okudu.

Anne Akcan, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2010 yılında teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan oğlu Ömer Akcan'ın düzenli olarak ziyaret ettiği İslahiye Şehitliği'ndeki mezarına gidemeyince, diğer oğlu İsmet Akcan'dan yardım istedi.

Bunun üzerine İsmet Akcan kardeşinin kabrinin başına giderek annesini görüntülü aradı.

Oğlunun mezarını bu sayede yine görme şansı bulan anne Meliha Akcan, dua etti. İsmet Akcan da kardeşinin mezarını suladı, dua okudu ve o anları da annesine izletti.

İsmet Akcan annesini, "Salgın bittikten sonra tekrar seninle ziyarete geleceğiz anne." diyerek teskin etmeye de çalıştı.

Anne Akcan ise oğluna, "Ben istiyorum ki her gün mezarına geleyim ama gelemiyorum. Sen oğluma söyle, ben gelemezsem sıkıntıya düşüyorum ama ne yapayım." dedi.

İsmet Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin mezara gelemediği için çok üzüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Canı sıkılıyor, ağlıyordu. Annem 10 Nisan Polis Haftası'nda da şehitliğe gelemedi. Bu hafta 14-20 Nisan Şehitler Haftası, yine gelemedi. Böyle bir yöntem düşündük. Bu sayede annemin içi de rahatladı. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah bu koronavirüs belasından da elbirliğiyle kurtuluruz."

Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarını 'görüntülü' ziyaret etti

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Nehir üzerinde yüzen tabutlar, bir kentimizde büyük paniğe neden oldu Haberler
Nehir üzerinde yüzen tabutlar, bir kentimizde büyük paniğe neden oldu
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor
Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak
Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk...
Profesörün 'İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm' sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?' sorusuna yanıt verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi
Trump'ın 'Koronavirüsün tedavisinde etkili' diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü
Trump'ın "Koronavirüsün tedavisinde etkili" diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemal Can Ece Erken Simge Sağın Süleyman Soylu
Spor Ali Koç Tamer Tuna Ergin Ataman Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla Tbmm İnfaz Milli Nisan
Şu an buradasınız: Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarını "görüntülü" ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 15:16:55. #1.15#
title