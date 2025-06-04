Galatasaray'ın, Dries Mertens'in boşluğunu MLS'te forma giyen Evander ile doldurmayı hedeflediği iddia edildi. Evander kim? Evander Galatasaray'a gelecek mi?

EVANDER GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray yönetimi, Dries Mertens'in boşluğunu MLS'ten doldurmayı planlıyor.

Haberde, sarı-kırmızılıların FC Cincinnati forması giyen Evander'i gündemine aldığı belirtildi.

Ayrıca 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Evander'in performansı sarı-kırmızılı yetkililerin ilgisini çektiği bilgisi verildi.

26 yaşındaki 10 numara, bu sezon 19 maçta 9 gol atarken 6 asist yaptı.

TRANSFERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Galatasaray, 2022'nin yaz transfer döneminde Midtjylland'dan Evander'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. O dönem kulübünün yüksek bir bonservis talep ettiği Brezilyalı oyuncunun transferi gerçekleşmemiş ve sonrasında Ocak 2023'te 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında MLS ekiplerinden Portland'a transfer olmuştu.