Evander kim? Evander Galatasaray'a gelecek mi?
Galatasaray'ın daha önce Midtjylland forması giydiği dönemde kadrosuna katmak adına girişimlerde bulunduğu Evander ile yeniden ilgilendiği belirtildi. Peki, Evander kim? Evander Galatasaray'a gelecek mi?
Galatasaray'ın, Dries Mertens'in boşluğunu MLS'te forma giyen Evander ile doldurmayı hedeflediği iddia edildi. Evander kim? Evander Galatasaray'a gelecek mi?
EVANDER GALATASARAY'A GELECEK Mİ?
Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray yönetimi, Dries Mertens'in boşluğunu MLS'ten doldurmayı planlıyor.
Haberde, sarı-kırmızılıların FC Cincinnati forması giyen Evander'i gündemine aldığı belirtildi.
Ayrıca 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Evander'in performansı sarı-kırmızılı yetkililerin ilgisini çektiği bilgisi verildi.
26 yaşındaki 10 numara, bu sezon 19 maçta 9 gol atarken 6 asist yaptı.
TRANSFERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU
Galatasaray, 2022'nin yaz transfer döneminde Midtjylland'dan Evander'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. O dönem kulübünün yüksek bir bonservis talep ettiği Brezilyalı oyuncunun transferi gerçekleşmemiş ve sonrasında Ocak 2023'te 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında MLS ekiplerinden Portland'a transfer olmuştu.