Ev tekstilcileri video konferansla sektörün geleceğini konuştu

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) tarafından video konferans yöntemiyle ev tekstilinin sorunlarının tartışıldığı "Covid19 Salgını Sonrası Ev Tekstili Sektörü" konulu toplantı düzenledi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) tarafından video konferans yöntemiyle ev tekstilinin sorunlarının tartışıldığı "Covid19 Salgını Sonrası Ev Tekstili Sektörü" konulu toplantı düzenledi. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bayram, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ersan Özsoy ile 3 kurumun üyeleri dijital ortamda takip etti.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda sektörün sorunları ele alındı. Sektör temsilcileri toplantı sırasında tek tek söz alarak sorun ve taleplerini iletme fırsatı buldu. Nilüfer Çevikel, toplantının başındaki konuşmasında, DOSABSİAD olarak bu sancılı süreçte üyelerine ve iş dünyasına ışık olabilecek çalışmaları yürüttüklerini söyledi. "Biz bir aileyiz" diyen Çevikel, "Neticesinde aynı geminin yolcularıyız. Hepimizin problemleri ortak ve çözümleri de aynı yerde. O nedenle aynı dilden konuşuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Ağustos ayında yapılması planlanan 26. İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı'nın (EVTEKS) durumuna da değinen Çevikel, sektör temsilcilerinin genel görüşünün fuarın ertelenmesi yönünde olduğunun altını çizdi.

"Sanal fuarcılık hızla geliştirilmeli"

Yaşadığımız bu süreçte teknoloji ve dijitalleşmeye ayak uydurmanın öneminin çok daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Çevikel 'klasik fuar anlayışının artık sanal fuarlara dönüşmeye başlayabileceğini, böylece maliyetlerin hızla düşürüleceği ve olası tüm kötü senaryolara daha hazırlıklı olunabileceğinin altını çizdi. DOSABSİAD olarak bu yönde araştırmalar yaptıklarını ve e-fuarcılık konusunda gelişmeleri yakından takip ettiklerini, dünya ticaretinin artık bu yöne doğru ilerleyeceğini sözlerine ekleyen Çevikel, e-fuarlar sayesinde firmaların fuar alanlarını yanlarında taşıyabileceğini, bir tuşla tekstil, bir tuşla otomotiv sektöründeki fuarlara katılabileceği artık mümkün hale gelmeli. Geçtiğimiz ay video konferans yoluyla yaptığımız toplantımızda Blok Moda ve Prosoft VR firmalarıyla bir araya gelerek fuarcılığın artık teknoloji ile birleştirilmesi gerektiğini ve alt yapı yatırımlarının hızla hayata geçirilmesi konusunda görüşmeler yaptık. Devletimizin de bu konudaki teşvik ve destekleri arttırmasını istiyoruz', dedi.

"Her musibetin iyi tarafı var"

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, konuşmasının başında böyle önemli bir organizasyonu gerçekleştirdiği için Nilüfer Çevikel'e teşekkür etti. Ev tekstili sektörünün salgın sonrası yaşanan ekonomik darboğazdan ciddi anlamda olumsuz etkilendiğini dile getiren Bayram, hükümetin de açıkladığı yavaş yavaş normale dönüş sürecinde de bazı belirsizliklerin yaşandığını aktardı. Covid-19'a yakalanan bir çalışanın iş kazası mı yoksa salgın hastalık kapsamına mı alınacağı konusunun da henüz netlik kazanmadığını aktaran Bayram, iş dünyası olarak hükümetten ek tedbirler alınması yününde taleplerinin olduğunu aktardı.

Fuarın durumu

26. İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS) sürecine de değinen Bayram, Nisan ayında yapılması gereken fuarı, salgın nedeniyle 25-29 Ağustos'a ertelediklerini, ancak uçak seferleriyle ilgili takvimin henüz açıklanmadığını, fuarın geleceğiyle ilgili net kararı 1 aylık gözlemin ardından vereceklerini aktardı. Fuar ve benzeri toplantıların düzenlenmesinin izne bağlı olduğunun da altını çizen Bayram, verimli alıcıyı bir araya getirmenin çok zor olduğu bu dönemde fuarın geleceğine ilişkin olarak da kapsamlı istişarenin ardından karar verilmesi gerektiğini kaydetti. Hükümetten, fuar ve benzeri etkinlikleri 2021 yılına ertelemesini beklediklerini anlatan Bayram, "Ayrıca ben fuar ve benzeri organizasyonların devlet tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Maske üretimi

Salgın nedeniyle pek çok tekstil atölyesinde tezgahların, örmecilerde de makinelerin boş durduğunu anımsatan Hüseyin Bayram, maske ihtiyacının uzun süreceği göz önüne alınarak sektörün maske üretimine yönlendirilebileceğini vurguladı. Katılımcılara sigorta poliçelerinde yer alan "mali mesuliyet" maddesi hakkında da bilgi veren Bayram, bu maddenin işletme sahipleri açısından "kalkan" niteliği taşıyabileceğini bildirdi. Bayram, hükümetten ihracat kaynaklı alacakların sigorta kapsamına alınması konusunu da talep edeceklerini sözlerine ekledi.

"Dosab'a korona virüs test merkezi kurulabilir"

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ersan Özsoy da hiç kimsenin öngörmediği bir süreçten geçtiklerini ancak Ramazan Bayramı sonrası piyasalarda toparlanma beklediklerini söyledi. Özsoy, önlerindeki en acil sorunun maske konusu olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından maskenin kontrollü fiyat olması şartıyla satışına izin verildiğini anımsatan Özsoy, üretim kapasitesinin de arttırılması gerektiğini, Bursa'da gerek tek kullanımlık tıbbi tür, gerekse "yıka kullan" olarak tabir edilen maskeleri üretebilecek çok sayıda firma bulunduğunu anımsattı. DOSAB olarak Sağlık Bakanlığı ve video konferans yoluyla toplantılarına katılan Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'e ile görüşerek bölgede bir korona virüs test merkezi yapmak üzere çalışma başlattıklarının altını çizen Ersan Özsoy, "Bölgede çalışan personelin belirli bir süreçte orada testlerinin yapılmasını sağlayacağız. Bu sayede çok önemsediğimiz çalışanlarımıza karşı önemli bir sorumluluğu yerine getirme imkanı sağlayacak. Ayrıca çalışanlarımız fabrikalara daha gönül rahatlığıyla gelecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA