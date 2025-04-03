Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir Nisan 2025? Bu soru, hem ev sahiplerinin hem de kiracıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Kira sözleşmelerinin yenilendiği bu dönemde, birçok kişi "Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir Nisan 2025?" sorusuna net bir yanıt arıyor. Zira kira artış oranları sadece kiracıları değil, ev sahiplerinin de mali planlamasını doğrudan etkiliyor. Peki, Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir Nisan 2025?

EV SAHİBİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

TÜİK, Mart 2025 enflasyon verilerini 3 Nisan 2025 tarihinde saat 10:00'da açıklayacak. Bu veriler, Nisan ayında uygulanacak kira artış oranlarının belirlenmesinde temel teşkil edecek. Genellikle, konut kiralarındaki artış oranı, TÜFE'nin on iki aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Örneğin, Şubat 2025'te açıklanan verilere göre, Mart ayında kira artış oranı %53,83 olarak belirlenmişti.

Ancak, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen konut kira sözleşmeleri için kira artış oranı yasal olarak %25 ile sınırlandırılmıştı. Bu düzenleme, 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erdiğinden, Nisan 2025'te yenilenecek kira sözleşmeleri için bu sınırlama artık geçerli değildir.

Dolayısıyla, Nisan 2025'te ev sahipleri, TÜİK tarafından açıklanacak Mart 2025 TÜFE on iki aylık ortalama artış oranını baz alarak kira artışı yapabilirler. Bu oran, 3 Nisan'da açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. Ev sahipleri, bu oranın üzerinde bir zam yapamazken, kiracılar da bu oranın altında bir artış talep edebilirler.