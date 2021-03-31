Ev hanımları sosyal tesislerde moral buluyor
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Ev hanımları sosyal tesislerde moral buluyor

İhlas Haber Ajansı / FARUK POLAT - Haberler | Ekonomi

Ev hanımları sosyal tesislerde moral buluyor El becerilerini kullanmayı öğrenen kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor Şahinbey Belediyesi'nin açtığı kurslarda eğitim gören ev hanımları hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Ev hanımları sosyal tesislerde moral buluyor

El becerilerini kullanmayı öğrenen kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi'nin açtığı kurslarda eğitim gören ev hanımları hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şehit Er Zeynel Direkci Sosyal Tesisi'ne iğne oyası kurslarında eğitim gören ev hanımları hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Ev hanımları, öğrenmenin ve üretmenin mutluluğunu yaşıyor. Düzenlenen kurslarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına önem veriliyor.

Kurslar bizim vazgeçilmezimiz

Şehit Er Zeynel Direkci Sosyal Tesisi'ne iğne oyası kurslarına gelen kadınlar hayatlarının bu kurslarla değiştiğine dikkati çekerek "Özellikle bu pandemi dönemi bizleri hem psikolojik hem de fiziki yıpranmamıza neden oldu. Şahinbey Belediyesi'nin Şehit Er Zeynel Direkci Sosyal Tesisi'ne gelerek burada hem stres atıyoruz, hem de aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Genç kızlar veya anneler kızlarının çeyizlerini burada hazırlayarak çeyiz ürünleri daha ucuza mal ediyoruz. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu sayesinde böyle bir tesise sahip olduk. Bayanlar için bulunmaz bir nimet. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

Ev hanımları sosyal tesislerde moral buluyor
Ev hanımları sosyal tesislerde moral buluyor
Ev hanımları sosyal tesislerde moral buluyor
Ev hanımları sosyal tesislerde moral buluyor
Ev hanımları sosyal tesislerde moral buluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK POLAT

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