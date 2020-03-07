EuroLeague'de haftanın MVP'si Larkin
THY EuroLeague'de 28'inci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin seçildi.
THY EuroLeague'de 28'inci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin seçildi.
EuroLeague'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Shane Larkin, Anadolu Efes'in Yunan temsilcisi Olympiakos'u 91-79 mağlup ettiği karşılaşmada 44 verimlilik puanıyla mücadele ederek 28'inci haftasının en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.27 yaşındaki yıldız basketbolcu, Olympiakos'a karşı 40 sayı, 3 ribaunt, 5 asistlik performans sergileyerek, bu sezon 6'ncı kez en değerli oyuncu (MVP) seçilmiş oldu.
Kaynak: DHA