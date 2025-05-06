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Euro/TL'de son durum ne? 6 Mayıs 2025 Dolar ve döviz fiyatları ne kadar? CANLI DÖVİZ KURLARI!

Euro/TL'de son durum ne? 6 Mayıs 2025 Dolar ve döviz fiyatları ne kadar? CANLI DÖVİZ KURLARI!
Haberler
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Haberler
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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 6 Mayıs 2025 Salı canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 6 Mayıs 2025 Salı itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 11:10 itibariyla yüzde 0,10 artışla 38,6034'ten işlem görüyor.

Euro/TL'de son durum ne? 6 Mayıs 2025 Dolar ve döviz fiyatları ne kadar? CANLI DÖVİZ KURLARI!DOLAR KAÇ TL

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,41 artarak 43,8137'den işlem görüyor.

Euro/TL'de son durum ne? 6 Mayıs 2025 Dolar ve döviz fiyatları ne kadar? CANLI DÖVİZ KURLARI!EURO KAÇ TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,36 artarak 51,5099'dan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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