EURO 2020 Son 16 Turu'nda İsveç'i 2-1 mağlup eden Ukrayna, çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu
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EURO 2020 Son 16 Turu'nda İsveç'i 2-1 mağlup eden Ukrayna, çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu

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EURO 2020 Son 16 Turu'nda Ukrayna, İsveç'i uzatma devrelerinde attığı golle 2-1 mağlup etti ve çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

Ukrayna ile İsveç, Hampden Park'te karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın Uzatma devrelerinde Ukrayna bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

DOVBYK SON SANİYEDE ÇEYREK FİNALİ GETİRDİ

İki takımında defans güvenliğini önde tuttuğu maçta 27. dakikada Zinchenko Ukrayna'yı 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra İsveç baskısını artırmaya başladı ve 43. dakikada Forsberg'in ceza sahası dışından attığı müthiş golle skora dengeyi getirdive normal süre bu skorla sona erdi. Uzatma devrelerinin 98. dakikasında İsveçli Danielson rakibine yaptığı sert müdahele sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve karşılaşmada ibre Ukrayna'ya döndü. 120+1'de Dovbyk attığı golle Ukrayna'ya galibiyeti getirdi. Çeyrek finalde Ukrayna, İngiltere'nin rakibi oldu.

EURO 2020 Son 16 Turu'nda İsveç'i 2-1 mağlup eden Ukrayna, çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu
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