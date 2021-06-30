EURO 2020 Son 16 Turu'nda İsveç'i 2-1 mağlup eden Ukrayna, çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Ukrayna, İsveç'i uzatma devrelerinde attığı golle 2-1 mağlup etti ve çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu.