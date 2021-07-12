Euro 2020 şampiyonu İtalya
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Euro 2020 şampiyonu İtalya

Euro 2020 şampiyonu İtalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 finalinde İngiltere'yi penaltı atışlarında 3-2 yenen İtalya, Avrupa Şampiyonu oldu.

EURO 2020 finalinde İngiltere'yi penaltı atışlarında 3-2 yenen İtalya, Avrupa Şampiyonu oldu.

Euro 2020 Final maçında İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan maçı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetti. Yardımcılığını ise Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yaptı.

Final maçının ilk gol çok çabuk geldi. Henüz 2. dakikada sağ kanattan Kieran Trippier'ın yaptığı orta ile arka direkte buluşan Luke Shaw'ın gelişine düzgün vurarak ağları sarstı. Hızlı gelen golün ardından İtalya, baskılı oynayan taraf oldu. Bu baskı karşısında İngiltere'de ise oyuncular arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği de göründü. Devrenin son bölümlerinde ise İtalya'nın baskısı karşısında geri çekilen İngiltere iyi bir savunma ile rakibini püskürttü. Zaman zaman hızlı ataklar çıkaran İngiltere ise gole yaklaşsa da mücadelede ilk yarı 1-0 tamamlandı.

Takımların dengeli başladığı ikinci yarıda golü daha fazla arayan taraf ise İtalya oldu. Beraberlik için varını yoğunu ortaya koyan İtalyanlar, arka arka ataklarla İngiliz kalesini yordu. İngiltere ise savunmasını güçlü tutup hızlı ataklarla farkı açmak istedi.

Maçın başından beri golü arayan İtalya 67. dakikada sevindi. Berardi'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu Giorgio Chiellini arka direkte bulunan Marco Verratti'ye indirdi. Verratti'nin kafa vuruşu önce kaleci Jordan Pickford, daha sonra da direkten dönerek altıpas içerisinde bulunan Leonardo Bonucci'ye geldi. Bonucci'nin gelişine vurarak, takımına beraberliği getirirken kendisinin ise turnuvadaki ilk golünü kaydetti. İkinci yarı ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle bitince, penaltılara geçildi.

Penaltı atışlarını 3-2 kazanan İtalya, Avrupa şampiyonu oldu. - İSTANBUL

Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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