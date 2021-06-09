EURO 2020 öncesi skandal karar! İtalya, Türkiye'den gelen taraftarları ülkeye almayacak

Türkiye'nin İtalya ile karşılaşacağı EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyan hükümeti skandal bir karara imza attı. Schengen bölgesi dışından ülkeye girişleri yasaklayan İtalyanlar, Türkiye'den gelen vatandaşları ülkeye almayacak.

EURO 2020'nin açılış maçında karşılaşacağımız İtalya, Türkiye'den gelen taraftarları ülkeye almayacak.

SCHENGEN BÖLGESİ DIŞINDAN ÜLKEYE GİRİŞLER YASAKLANDI

Sabah'ın İtalyan gazetesi La Repubblica'dan aktardığı habere göre; EURO 2020'nin açılış maçı için Türk taraftarlar da bilet satın aldı ancak İtalyan hükümeti, Schengen bölgesi dışından ülkeye girişleri yasakladı. Sadece Schengen bölgesi ülkelerinin vatandaşları İtalya'ya girebilirken, açılış maçı öncesi bu durum büyük skandal olarak yorumlandı.

TRİBÜNLERDE ÇOK AZ TÜRK OLACAK

Bu karar büyük tepki çekerken, İtalya hükümet yetkilileri, uygulamayı değiştirmezse Olimpico tribünlerinde çok az Türk taraftar yer alabilecek ancak bu taraftarlar da Türkiye'den değil Schengen'e dahil olan Avrupa ülkelerinden giden vatandaşlarımız olabilecek.

İTALYA KONSOLOSLUĞU DA VİZE VERMİYOR

Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda Türkiye ile İtalya arasında oynanacak karşılaşma için tribünlerde stadyumun kapasitesinin yüzde 25'ine denk gelen 18 bin 175 taraftara yer ayrılmıştı. Bu arada İtalya Konsolosluğu da başvuruda bulunan Türk vatandaşlarına vize vermiyor.