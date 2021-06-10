EURO 2020'de uygulanacak kurallar dikkat çeki! İşte 28 maddede turnuvanın bilinmeyenleri

EURO 2020, yarın A Milli Takım ile İtalya arasında oynanacak karşılaşma ile başlıyor. Dev turnuvada değişen bazı kurallar ve ilginç detaylar ise dikkat çekiyor. İşte Milli marşlar için uygulanacak süre sınırından değişen el kuralına kadar birçok detaya ev sahipliği yapacak EURO 2020 öncesi bilmeniz gerekenler.