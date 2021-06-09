EURO 2020 öncesi İspanya Milli Takımı'nda koronavirüs paniği! Turnuvadan men edilebilirler

EURO 2020'ye sayılı günler kala İspanya Milli Takımı'nda koronavirüs paniği yaşanıyor. Şimdiye kadar 2 futbolcunun testi pozitif çıkarken Sağlık Bakanlığı tüm oyunculara aşı yapma kararı aldı. Takımın Silahlı Kuvvetlere bağlı sağlık ekipleri tarafından aşılanacağı belirtildi. Takımdaki vakaların artması durumunda ise İspanya'nın EURO 2020'den men edilme riski bulunduğu öne sürüldü.

Sergio Busquets ve Diego Llorente'nin koronavirüse yakalanarak İspanya Milli Takım kampından uzaklaştırılmasının ardından Sağlık Bakanlığı tüm oyuncuları aşılama kararı aldı.

PFIZER VEYA MODERNA AŞILARI YAPILACAK

Bu zamana kadar yaş sırası gelmediği için koronavirüs aşısı olmayan futbolcuların, çıkan iki vakanın ardından aşı olmasına karar verildi. Kültür ve Spor Bakanlığı ile İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) girişimleri sonrasında Sağlık Bakanlığı, milli futbolculara ve beraberindeki kafileye koronavirüs aşısı yapma kararı aldı. Madrid'de RFEF'e ait tesislerde kampta olan milli takım kafilesinin Silahlı Kuvvetlere bağlı sağlık ekipleri tarafından aşılanacağı belirtildi. İspanyol basını, futbolcuların genç yaşta olmalarından dolayı iki aşamalı olan Pfizer veya Moderna aşılarının yapılacağı bilgisini paylaştı.

HER GÜN PCR TESTİ YAPILIYOR

Aşıların bazı kişilerde baş ağrısı, halsizlik gibi yan etkilerinin olduğu hatırlatılırken, futbolcularda aşıdan kaynaklanan olası bir performans düşüklüğü riskinin alınacağı iddia edildi. İspanya Milli Takımı'nda futbolculara her gün PCR testi yapılırken, vaka sayılarının çok daha fazla artması halinde İspanya'nın EURO 2020'den men edilme riski olduğu da kaydedildi.

KADROYA 11 YENİ OYUNCU ALINDI

Öte yandan teknik direktör Luis Enrique, her olasılığı düşünerek, Raul Albiol, Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Brais Mendez, Pablo Fornals ve Kepa Arrizabalaga dışında 21 yaş altı milli takımdan 11 futbolcuyu bugün kampa çağırdı.