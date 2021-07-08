Euro 2020 kim şampiyon olur? İtalya mı İngiltere mi? Kupayı hangi takım alır? İşte tüm istatistikler, analizler ve hesaplamalar!

Euro 2020 yarı final maçları tamamlandı. Final maçı İtalya - İspanya arasında oynanacak. Futbol severler hangi takımın şampiyon olacağını merak etti. Sizler için 2 takımın Euro 2020 turnuva performansını paylaşacağız. Peki, Euro 2020 hangi takım şampiyon olacak? İtalya mı şampiyon olur, İngiltere mi şampiyon olur? Analize başlayalım...

Euro 2020'de finale gelmiş bulunmaktayız. Büyük final İtalya ile İngiltere arasında yapılacak. 11 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçının analizleri şimdiden yapılmaya başlandı. Maçı kim kazanır tüm olasılıkları sizler için anlatacağız. Peki, Euro 2020 kupayı kim alır? İtalya mı İngiltere mi?

EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euro 2020 İtalya-İngiltere final maçı 11 Temmuz Pazar günü akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.

EURO 2020 FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Final maçı TRT 1 'de canlı olarak yayınlanacak.

EURO 2020 HANGİ TAKIMLAR FİNALE ÇIKTI?

Final maçı İtalya-İngiltere arasında oynanacak.

İtalya yarı finalde penaltılarla İspanya'yı elemişti. İngiltere ise yarı finalde 104. dakikada bulduğu gol ile Danimarka'yı elemişti.

EURO 2020 ŞAMPİYON KİM OLUR? (ANALİZ VE İSTATİSTİKLER)

Dünkü İngiltere-Danimarka maçında yapılan penaltı sonucunda Harry Kane gol atmıştı ve İngiltere 2-1 maçı kazanmıştı. O pozisyonda çoğu kişi penaltı olmadığı görüşündeydi. Bundan dolayı özellikle ülkemizdeki futbol severler İtalya'nın kazanmasını istiyor. Gerçek konuşmak gerekirse haberler.com ekibi olarak İtalya'nın kupayı daha çok hak ettiğini düşünüyoruz. Şimdi bunları bir kenara bırakalım ve kupayı kim alır matematiksel olarak inceleyelim. Euro 2020 şampiyon kim olur? İşte tüm olasılıklar ve istatistikler:

- İtalya toplamda 12 gol atmış ve 3 gol yemiştir. İngiltere ise toplamda 10 gol atmış ve 1 gol yemiştir.

Bu oranlara göre;

İtalya'nın maç başına gol sayısı 2'dir, maç başına yediği gol sayısı da 0.5 'dir. (Toplam oynadığı maç sayısı 6)

İngiltere'nin maç başına gol sayısı 1.6 'dır, maç başına yediği gol sayısı da 0.16 'dır.

Buna göre her ne kadar maç başına gol sayısı İtalya'nın fazla olsa da yediği gol oranında İngiltere'nin büyük avantajı vardır. Turnuvadaki en iyi 2 kaleci bu maçta karşı karşıya gelecek. Bu oranlarla İngiltere 1-0 önde diyelim . Sıra sıra böyle hesaplayacağız.

- Final maçı İngiltere'de oynanacak. Yani İngiltere ev sahibi olacak diyebiliriz. Haliyle bu + bir etkendir. Şimdi durum 2-0 oldu . İngilizler istatistik yarışında önde.

- İtalya finale gelene kadar daha zorlu rakiplerle karşılaştı ve eledi. Fakat diğer taraftan İngiltere'ye baktığımızda nispeten biraz daha kolay rakiplerle karşılaşmıştır diyebiliriz. Hatta dünkü Danimarka maçında maç penaltılara gitseydi elenebilirdi. Haliyle burada İtalya daha avantajlı. Şimdi skor 2-1 oldu .

- Bireysel anlamda değerlendirme yapacak olursak İtalya bir tık daha önde. İsterseniz teker teker muhtemel 11'i kıyaslayalım.

Soldakiler İngiltere futbolcuları - Sağdakiler İtalya futbolcuları

Pickford = Donnarumma

Walker > Di Lorenzo

Stones < Bonucci

Maguire < Chiellini

Luke Shaw > Emerson

Phillips < Barella

Rice < Jorginho

Jadon Sancho < Verratti

Mount > Chiesa

Sterling < Insigne

Harry Kane > Immobile

Buna göre İtalya 6 puan İngiltere 4 puan oluyor. Haliyle bireysel olarak değerlendirirsek İtalya'nın bir tık daha üstünlüğü var. Bu durumda skor 2-2' ye geldi .

NOT = Bu kıyaslama tamamen kendi ekibimiz arasında yapılmıştır. Sizin görüşleriniz neler yorum bölümünden bize yazabilirsiniz.

NOT 2 = İki kaleci de çok iyi olduğundan eşit olarak değerlendirdik. Gerçekten bu turnuva bazından ikisi de muhtemeş performans gösterdi ki bu sayede 2 takım da finale çıktı.

- İtalya'nın Avrupa Kupası turnuvalarında 1 şampiyonluğu bulunuyor. İngiltere ise ilk defa finale çıkmıştır. Ayrıca dünya kupası karşılaştırması yaptığımızda İtalya'nın 4 kupası var. İngiltere'nin ise 1 kupası var. Haliyle burada da İtalya'nın üstünlüğü mevcut. Bu konuda İtalya daha tecrübeli diyebiliriz. Şimdi skor 3-2 oldu İtalya analizde önde .

Sonuç olarak İtalya bizim yaptığımız (haberler.com) analizlere göre İngiltere'yi 3-2 yenmiş oldu.

EURO 2020 ŞAMPİYON KİM OLUR?

Bu sonuçlara göre İtalya'nın istatistikleri daha fazla çıkmaktadır. Haliyle İtalya şampiyonluğa daha yakın olan takımdır.

Peki sizin görüşünüz ne? Hangi takım şampiyon olur? Yorum kısmına yazabilirsiniz...

İTALYA-İNGİLTERE MUHTEMEL 11'LER

Muhtemel 11'ler şu şekilde:

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Luke Shaw, Phillips, Rice, Jadon Sancho, Mount, Sterling, Harry Kane

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne