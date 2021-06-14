Euro 2020 ikili averaj var mı? Genel averaj mı var? 3 takım aynı puanda olursa hangi averaj geçerli olacak? Üçlü averaj olur mu?

Euro 2020 turnuvası tüm hızıyla devam etmektedir. Turnuvada merak edilen konulardan birisi de gruplarda ikili averaj sistemi mi var yoksa genel averaj mı var konusudur. Peki, Euro 2020 gruplarda eşit puanlı 2 takım için hangi averaj geçerli olacak? Gruplarda ikili averaj var mı? Aynı puana sahip iki takımdan neye bakılır? İkili averaj mı var genel averaj mı?

Euro 2020 'de toplamda 6 grup mevcuttur. Bu gruplarda ilk 2 sırada bitiren takımlar doğrudan bir üst tura çıkacaklar. Peki, aynı puana sahip 2 veya 3 takım olursa hangi averaja bakılacak? Genel averaj mı var yoksa ikili averaj sistemi mi geçerlidir? Detaylar haberimizde...

AVERAJ NEDİR?

Averaj, aralarında puan eşitliği bulunan takımların birbirlerine göre üstünlüğünü belirlemek için attıkları ve yedikleri gollerin farkına dayalı kuraldır. Averaj sadece lig maçlarında değil, kupa maçlarında da uygulanmaktadır. Averaj sadece futbol da değil Eskrim ve birçok spor dalında kullanılır.

Eskrimde averaj bir maçta yaptığı ve yediği tuşların farkıdır. Bir oyuncu maça 5-4 yenilmişse oyuncunun averajı -1'dir ama aynı maçta yenen sporcunun averajı 1'dir.

EURO 2020 İKİLİ AVERAJ MI VAR?

Euro 2020 Avrupa Şampiyonasında ikili averaj sistemi geçerlidir. Yani gruplarda 2 takım aynı puanda olursa bu durumda bu iki takım arasında ikili averaja bakılır. İkili averajı hangi takım daha yüksekse o takım diğer takımın bir üstüne çıkmış olur. Eğer ikili averajda da eşitlik varsa bu durumda genel averaja bakılır. Genel averajı daha fazla olan bir üst sırada olmuş olur. Eğer bu da eşit olursa o zaman daha çok gol atan takım daha avantajlı halde olmuş olacaktır. Buna göre turnuvada atılan ve yenilen 1 golün bile çok önemi vardır.

EURO 2020'DE İKİLİ AVERAJ EŞİTSE NEYE BAKILIR?

Eğer turnuvada ikili averaj eşitse o zaman genel averaja bakılır. O da eşitse en fazla gol atan takıma bakılır. Onda da eşitlik varsa galibiyet sayısı fazla olan daha avantajlı konumda olur.

EURO 2020'DE ÜÇLÜ AVERAJ VAR MI? 3 TAKIM AYNI PUANDA OLURSA NE OLACAK?

Eğer gruplarda 3 takım aynı puana sahip olursa bu durumda bu 3 takım arasında kendi aralarında oynadıkları maçlara bakılacaktır. Bu maçlarda daha iyi averajı olan takım 1. olmuş olur. Eğer bunlarda da eşitlik olursa o maçlarda daha çok gol atan takım daha üst sıralarda yer almış olacaktır.

EURO 2020 GRUPTAN KAÇ TAKIM ÇIKACAK?

Euro 2020'de toplamda 6 grup var. Bu gruplarda ilk 2 sırada olan takımlar doğrudan bir üst tura adını yazdıracaklar. Gruplardaki en iyi 3. olan 4 takım ise yine bir üst tura çıkacaktır. Bu durumda bir üst turda toplam 16 takım olacak. Ardından 8 e düşecek, sonra 4 sonrasında ise 2 takım kalacak final oynanmış olacaktır.

TÜRKİYE'NİN GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALİ VAR MI?

Bir takım tek galibiyet alarak bile gruptan çıkabilir. Haliyle ilk maçta İtalya'ya yenildik diye turnuvaya veda ediyoruz demek yanlış olur. Önümüzdeki 2 maçtan en az 4 puan alırsak büyük bir ihtimalle en kötü senarya en iyi 3.takımlar arasına girebilir ve bir üst tura çıkabilir.