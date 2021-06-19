EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup etti

EURO 2020 F Grubu'nda Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup etti. Müthiş bir futbol şölenine sahne olan maç sonunda Panzerler gruptaki ilk galibiyetine ulaşırken, Portekiz ise 3 puanda kaldı. Almanlar bu maçta attığı 4 golle, bir turnuvada 300 gol barajını geçen ilk Avrupa ülkesi olarak tarihe geçti.