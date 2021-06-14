EURO 2020 E Grubu'nda Polonya, Slovakya'ya 2-1 mağlup oldu
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EURO 2020 E Grubu'nda Polonya, Slovakya'ya 2-1 mağlup oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO 2020 E Grubu'nda Polonya, Slovakya'ya 2-1 mağlup oldu. Krychowiak'ın kırmızı kartı sonrası son 30 dakikayı 10 kişi oynayan Polonya ilk maçında puanla tanışamadı. Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik ise Slovakya adına 90 dakika sahada kaldı.

EURO 2020 E Grubu ilk maçında Polonya ile Slovakya, Rusya'da Kretovskiy Stadı'nda karşılaştı. İki takımında bölüm bölüm birbirine üstünlük kurduğu maçta Slovakya karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

POLONYA KIZARDI

Karşılaşma karşılıklı ataklarla başlarken 18. dakikada Slovakya'da Mak'ın sert şutunda top direkten Polonya kalecisi Szczesny'e çarparak ağlarla buluştu. Bu golün ardından Polonya kalabalık hücumlarla etkili olmaya çalışsa da Slovaklar katı defans anlayışıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Polonya 46. dakikada iyi bir hücum organizasyonunda Karol Linetty'le beraberliği yakaladı. Bu golden sonra yalnızca skor değil saha içi dengeler de eşitlendi. İki takımın da 2. gol için yüklendiği dakikalarda Polonya'da Krychowiak'in kırmızı kart görmesi ibreyi tamamen Slovaklara çevirdi. 10 kişi rakibi karşısında baskısını artıran Slovakya, 68. dakikada Milan Skriniar'ın ayağından bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

EURO 2020 E Grubu'nda Polonya, Slovakya'ya 2-1 mağlup oldu
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Ali Gülhan
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