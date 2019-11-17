Euro 2020'de hangi takımlar finallere kaldı, Türkiye'nin Avrupa karnesi nasıl?

17.11.2019 20:49 | Son Güncelleme: 17.11.2019 20:49

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri pazartesi günü oynanacak 10'uncu ve son müsabakalarla tamamlanıyor. Toplam 10 grupta 55 takımın mücadele ettiği elemelerde, grupları ilk 2 sırada bitiren 2 takım ve 3'üncülükle tamamlayan en iyi 4 takım finallere katılmaya hak kazanacak.



Euro 2020'de bir önceki turnuvada olduğu gibi 24 takım mücadele edecek. Türkiye ve Fransa H Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazandı. Euronews.com'da Görüntüle