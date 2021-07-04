EURO 2020 finalinde görev alması beklenen Cüneyt Çakır ve ekibi eve dönüyor
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EURO 2020 finalinde görev alması beklenen Cüneyt Çakır ve ekibi eve dönüyor

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EURO 2020'de finaller etabının hakemleri belli oldu. İtalya-İspanya maçında Alman Felix Brych, İngiltere-Danimarka karşılaşmasında ise Hollandalı Danny Makkelie düdük çalacak. Finalde de son büyük turnuvasını geçiren Hollandalı Björn Kuipers'e görev verildi. Cüneyt Çakır ve ekibi ise tarihe geçtikleri turnuvada final için en önemli aday olmalarına rağmen Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı.

Alman Felix Brych, yarı finalin ilk ayağı İtalya - İspanya maçında görev yapacakken Holandalı Danny Makkelie ise İngiltere - Danimarka maçında düdük çalacak.

Finalde ise lobilerin de etkisiyle son turnuvası olan Hollandalı Björn Kuipers'in düdük çalacak. Yarı finaller ve final etabında birer Hollandalı hakem görev alacakken İngiltere'ye davet edilen hakemimiz Cüneyt Çakır ve ekibi ise atamalar sonrası Türkiye'ye dönüyorlar.

EURO 2020'de final oynatması beklenen Cüneyt Çakır ve ekibi eve dönüyor

FİNALİN ADAYIYDI

Cüneyt Çakır, EURO 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde en çok düdük çalan isim olarak tarihe geçmişti. Turnuvada yönettiği ilk 3 maç sonunda toplam 9 maça ulaşarak Ander Frisk'i geçmiş ve rekorun sahibi olmuştu.

45 yaşındaki Cüneyt Çakır, final için de en güçlü aday konumundayken UEFA, politik bir karar vererek 48 yaşındaki son büyük turnuvasını geçiren Björn Kuipers'i görevlendirdi.

EURO 2020 finalinde görev alması beklenen Cüneyt Çakır ve ekibi eve dönüyor
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