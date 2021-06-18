EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan, Çekya'yla 1-1 berabere kaldı
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EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan, Çekya'yla 1-1 berabere kaldı

EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan, Çekya'yla 1-1 berabere kaldı
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EURO 2020 D Grubu maçında Hırvatistan, Çekya'yla 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Hırvatlar grupta ilk puanını alırken Çekya ise 4 puana yükseldi.

EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan, İskoçya'da Hampden Park'ta oynanan mücadelede Çekya'yla karşılaştı. Mücadele iki ekibin karşılıklı gollerinin ardından 1-1 sona erdi.

HIRVATLAR İLK PUANINI ALDI

Çekya, 37. dakikada golcüsü Schick'in attığı golle öne geçerken, Hırvatistan'ın beraberlik sayısı 47. dakikada Ivan Perisic'ten geldi. Hırvatistan'da Domagoj Vida, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Bu skorun ardından Hırvatistan gruptaki ilk puanını aldı, Çekya ise 4 puana yükseldi. Grubun son haftasında Çekya ile İngiltere karşılaşacakken, Hırvatistan ise İskoçya ile kozlarını paylaşacak.

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