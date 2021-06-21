EURO 2020 C Grubu'nda Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenen Hollanda, namağlup bir üst tura yükseldi

EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda, Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti. Portakallar grupta 3'te 3 yaparak son 16'ya yükselirken Kuzey Makedonya turnuvaya puansız veda etti. Öte yandan 68. dakikada oyundan çıkarılan 37 yaşındaki Makedon efsanesi Goran Pandev, ülkesi adına son kez forma giydi.