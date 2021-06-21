EURO 2020 C Grubu'nda Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenen Hollanda, namağlup bir üst tura yükseldi
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EURO 2020 C Grubu'nda Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenen Hollanda, namağlup bir üst tura yükseldi

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EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda, Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti. Portakallar grupta 3'te 3 yaparak son 16'ya yükselirken Kuzey Makedonya turnuvaya puansız veda etti. Öte yandan 68. dakikada oyundan çıkarılan 37 yaşındaki Makedon efsanesi Goran Pandev, ülkesi adına son kez forma giydi.

Hollanda ile Kuzey Makedonya, EURO 2020 C Grubu son maçında Johan Cruijff Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle yarılan Portakallar, gruptan fire vermeden çıktı.

PANDEV SON KEZ FORMA GİYDİ

Karşılaşma boyunca oyunun mutlak hakimi olan Hollanda, 24. dakikada Depay, 51. ve 58. dakikada Wijnaldum'un attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı. Ülkesi adına son kez forma giyen Kuzey Makedonya'nın efsane futbolcusu Goran Pandev, maçın 68. dakikasında alkışlar eşliğinde yerini Kostadinov'a bıraktı.

EURO 2020 C Grubu'nda Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenen Hollanda, namağlup bir üst tura yükseldi
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EURO 2020 C Grubu'nda Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenen Hollanda, namağlup bir üst tura yükseldi - Haberler Spor
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