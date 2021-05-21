ETÜ'ye TÜBİTAK'tan 1.6 milyonluk destek
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ETÜ'ye TÜBİTAK'tan 1.6 milyonluk destek

ETÜ'ye TÜBİTAK'tan 1.6 milyonluk destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Makine Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan "Seçici Lazer Ergitme (SLE) Yöntemi ile Değişken Üretim Parametreleri Kullanılarak Ti6Al4V Alaşımından Üretilen Bulk/Kafes Sistemlerinin Yapısal ve Mekanik Özelliklerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi"...

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Makine Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan "Seçici Lazer Ergitme (SLE) Yöntemi ile Değişken Üretim Parametreleri Kullanılarak Ti6Al4V Alaşımından Üretilen Bulk/Kafes Sistemlerinin Yapısal ve Mekanik Özelliklerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi" isimli proje, TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında II. faz aşamasını da başarı ile geçerek TÜBİTAK'tan 1.6 Milyon TL destek almaya hak kazandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından açılan ilk 1004 Programı çağrısına başvuru yapmak üzere oluşturulan "3B-YİP: Yeni Nesil 3 Boyutlu Yazıcı İmalat Teknolojileri Platformu"nda Araştırma Programı Yürütücü Kuruluş (APYK) olarak yer alan Erzurum Teknik Üniversitesi, eklemeli imalat yöntemi ile yüksek katma değerli havacılık bileşenlerinin elde edilmesini sağlamak üzere bu alanda önde gelen üniversiteler ve savunma sanayii kuruluşları ile iş birliği yapacak.

"Yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunuyoruz"

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: "ETÜ bünyesinde nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek ve yeni teknolojileri içinde barındıran projeler üreterek yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunuyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle 3B-YİP Platformunda ETÜ'yü araştırma programı yürütücü kuruluşu olarak temsil eden akademisyenlerimizi yürekten kutluyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

3B-YİP Platformunda; Gazi Üniversitesi araştırma programı yönetici kuruluş (APYÖK) olarak yer alırken, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Aselsan, Ermaksan, Roketsan, TUSAŞ, TEİ ve TÜBİTAK-MAM da araştırma programı yürütücü kuruluş (APYK) olarak yer alıyor. Proje kapsamında, ETÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatih Yıldız yürütücü, Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. A. Fatih Yetim, Dr. Öğr. Üyesi İ. Hakkı Korkmaz ve Dr. Öğr. Üyesi İlyas Hacısalihoğlu araştırmacı olarak görev alıyor.

1004 Programı Nedir?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından oluşturulan 1004 Programı kapsamında, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının Ar-Ge/tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli ve ticarileşme potansiyeli yüksek araştırmalar destekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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