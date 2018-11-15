Etso'ya Ziyaret

Ziraat Bankası yöneticileri, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na (ETSO) ziyarette bulundu.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası Edirne Bölge Yöneticisi Kemalettin Bayat, Edirne Şube Yöneticisi Yusuf Şekerci, Selimiye Şube Yöneticisi Murat Kerman, Kıyık Şube Yöneticisi Sevginar Balkanlı ile Edirne Bölge Satış Performans Yöneticisi Kürşad Düzen, ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Meclis Başkanı Emre Alp'i ziyaret etti.



Kurumsal krediler hakkında bilgi veren Ziraat Bankası Edirne Bölge Yöneticisi Bayat, Türkiye Bankalar Birliği'nin "Ekonomik Faaliyetin Desteklenmesine İlişkin Tavsiye Kararı" doğrultusunda müşterilerinin bankalarından kullandığı kurumsal kredileri yeniden vadelendirdiklerini ifade etti.

Söz konusu işlemin yapılandırma işlemi olmadığına dikkati çeken Bayat, "Müşterilerimizin mayıs 2019 tarihine kadar olan kredi taksitleri (gecikmiş taksitler dahil) ile spot kredilerinin 6 ay ödemesiz toplam 24 ay vade ile yeniden vadelendirilmesi işlemidir. Yeniden vadelendirme işlemleri kapsamında hali hazırda vadesi geçmiş ve/veya 30.04.2019 tarihine kadar vadesi dolacak kredi borçları, taksit ödemeleri yeni ödeme planına bağlanacak olup, söz konusu kredilere yüzde 24 faiz ve yüzde 0 komisyon oranı kullanılacaktır. Vadelendirme dışında kalan orijinal kredinin kalan taksit ödemeleri orijinal ödeme planı dahilinde ise mevcut faiz oranı üzerinden devam edecektir." şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zıpkınkurt da ülke ekonomisi ve finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların düzenlenen çalışmalarla en kısa sürede son bulacağına inandığını ifade etti.