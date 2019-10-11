ETSO'da aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele semineri

11.10.2019 20:12

Erzurum'da, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri (AÇSH) Müdürlüğünce, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) çalışanlarına "aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele" semineri verildi.

ETSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ETSO Meclis Salonu'nda ETSO çalışanlarına, AÇSH uzmanları ve sosyologlarca verilen seminere ETSO Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl ile kurum personeli katıldı.

Seminerde sunum yapan sosyolog Zeliha Rana Baysal, "kadına siddet ihanettir" sloganıyla hareket edip toplumu bu konuda bilinçlendirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Eğitim, sağlık, istihdam, siyaset ve pek çok alanda, kadınlarla erkekler arasında ciddi uçurumlar olduğunu kaydeden Baysal, kadınları dezavantajlı durumda bırakan uygulamaların temelinde, kadın ve erkeğe yüklenen farklı kalıp roller ve toplumsal sorumlulukların yattığını vurguladı.

Baysal, dünyada her yıl 1.4 milyon insanın şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı.

"Şiddet en çok kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, göçmenlere, evsizlere ve mültecilere yöneltiliyor. Dünyada en az her 3 kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. 2014 yılında yapılan 'Türkiye Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması' sonuçlarına göre de Türkiye'de yaklaşık her on kadından 3'ü fiziksel şiddet görüyor."

Seminerde katılımcıların çeşitli konulardaki sorularını cevaplayan sosyolog Münteha Aydın ise şiddetle ilgili olarak ulusal mevzuatta bir eksiklik bulunmadığını vurguladı.

Kaynak: AA