Etiyopya-Türkiye İş Forumu - Addis

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Etiyopya- Türkiye İş Forumuna katılanlar

OAİB Genel Sekreteri Özkan Aydın ile röportaj

Etiyopya Ticaret ve Sektörel Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Webu Mengist'in konuşması

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreteri Özkan Aydın, Türk makine üreticileri ve ihracatçılarının gelecek vadeden Etiyopya tarım endüstrisi pazarına girmeyi planladığını bildirdi.

Etiyopya-Türkiye İş Forumu, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlendi.

OAİB Genel Sekreteri Aydın, forumda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 büyük Türk tarım makinesi üreticisi ve ihracatçısı ile Etiyopya pazarını keşfetmek ve iş adamlarını Etiyopya'nın iş dünyasına tanıtmak için burada olduklarını söyledi.

Etiyopya Ticaret ve Sektörel Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Webu Mengist de forumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Etiyopya'nın en büyük ve en önemli ticari ortağı olduğunu ifade ederek, Etiyopya'nın, bölgede sanayi merkezi haline gelmeye çalıştığını, bunun hem Türkiye hem de Etiyopya için bir fırsat olduğunu söyledi.