Etimesgut Belediyesi "Sporla yetişen daha sağlıklı nesiller" için çalışıyor - Haberler Spor
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Etimesgut Belediyesi "Sporla yetişen daha sağlıklı nesiller" için çalışıyor

Etimesgut Belediyesi
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Devlet Bahçeli Tesisleri Judo Eğitim Merkezi'nde, "Sporla yetişen daha sağlıklı nesiller" kapsamında judo branşında altyapı çalışmaları ön planda tutuluyor.

Devlet Bahçeli Tesisleri Judo Eğitim Merkezi'nde, "Sporla yetişen daha sağlıklı nesiller" kapsamında judo branşında altyapı çalışmaları ön planda tutuluyor.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkentin judoda etkili kulüpleri arasında yer alan Etimesgut Belediyesi Spor Kulübü, altyapıya yaptığı yatırımla dikkati çekiyor.

"Sporla yetişen daha sağlıklı nesiller" kapsamında yeni açılışı yapılan Devlet Bahçeli Tesisleri Judo Eğitim Merkezi'nde, geleceğin şampiyon judocuları, eğitmenler gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, gençlere ve özellikle alt yaş gruplarına yönelik spor imkanları sunma çabalarını artırarak sürdürdüklerini belirterek, "Bu doğrultuda 'sporla yetişen daha sağlıklı nesiller yetiştiriyoruz' parolasıyla kulüp bünyemizdeki branşlara yarışmacı sporcular kazandırıyoruz. Özellikle judo dalında başkentimizi gerek ülke içinde gerekse yurt dışında başarıyla temsil edecek milli sporcular kazandırma çabalarımızı alınan derecelerle taçlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

Etimesgut Belediyesi, Devlet Bahçeli, Türkiye, Judo, Spor, Haber

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