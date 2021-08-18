Eti Maden'in ürettiği lityum karbonat ASPİLSAN bataryalarında kullanılacak
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Eti Maden'in ürettiği lityum karbonat ASPİLSAN bataryalarında kullanılacak

Eti Maden'in ürettiği lityum karbonat ASPİLSAN bataryalarında kullanılacak
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kırka tesislerinde ürettiği lityum karbonatın lityum iyon batarya üretiminde kullanılması amacıyla ASPİLSAN ve ASELSAN ile iş birliği sözleşmesi imzaladı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kırka tesislerinde ürettiği lityum karbonatın lityum iyon batarya üretiminde kullanılması amacıyla ASPİLSAN ve ASELSAN ile iş birliği sözleşmesi imzaladı.

Eti Maden'den yapılan açıklamada, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) imzalanan sözleşme kapsamında, Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde deneme üretimleri yapılan lityum karbonatın, ASPİLSAN tarafından üretilecek lityum iyon bataryalarda kullanılacağı ifade edildi.

Deneme üretimleri tamamlanan bataryaların ASELSAN tarafından sahadaki uygulamalarda kullanılacağına işaret edilen açıklamada, "Bu iş birliği protokolüyle ülkemizin üç büyük kuruluşunun bilgi ve denetimiyle ham maddeden nihai ürüne kadarki sürece yönelik teknolojinin geliştirilmesi sağlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Kırka tesislerinde üretilen bor ürünlerinin sıvı atıklarından lityum karbonat üretimine yönelik pilot uygulamaları geçen yıl aralıkta başladı. Bu kapsamda yılda 10 ton olarak üretilecek lityum karbonat, batarya olmak üzere sanayinin farklı alanlarında da kullanılabilecek.

Yıllık 600 ton lityum karbonat üretimi yapılacak endüstriyel tesis için çalışmalar sürerken, bu üretimle Türkiye'nin ithalat yoluyla karşılanan lityum karbonat ihtiyacının yarısının karşılanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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