Et diyaloğu sonrası Vedat Milor'un Vedat Muriqi'e Lazio göndermesi yapması, sosyal medyayı salladı
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Et diyaloğu sonrası Vedat Milor'un Vedat Muriqi'e Lazio göndermesi yapması, sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi ile ünlü gurme Vedat Milor'un et sohbeti, sosyal medyada gündem oldu. Milor'un Kosovalı golcünün verdiği yanıta Lazio göndermesi yapması, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

07.09.2020 12:00 | Son Güncelleme: 07.09.2020 12:14

Fenerbahçeli Vedat Muriqi, ünlü gurme Vedat Milor ile Twitter'da "et" sohbetine girdi.

Vedat Milor, Twitter'dan paylaştığı bir videoda, "Time gibi dergilerde gastronomi üzerine yazılar yazan arkadaşım Lydia Itoi'nin gönderdiği bir videoyu paylaşmak istiyorum. İspanya'daki Casa Nicolas'tan. İçini nasıl buldunuz?" ifadelerini kullandı ve Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'yi etiketledi.

Et diyaloğu sonrası Vedat Milor'un Vedat Muriqi'e Lazio göndermesi yapması, sosyal medyayı salladı

LAZIO GÖNDERMESİ: HER ETİ KURUYANA KADAR PİŞİRDİĞİNİZ İÇİN GİDİYORSUNUZ

Kosovalı santrfor ise Milor'un bu sorusuna, "Biraz daha çiğ olabilirdi sanki, ne dersiniz?" şeklinde yanıt verdi.

Muriqi'in bu yanıtına ise Vedat Milor, "Katılıyorum. Bence Lazio'ya gitmenizin asıl sebebi de her eti kuruyana kadar pişirmemiz" şeklinde bir karşılık verdi ve Kosovalı golcünün İtalyan ekibine olası transferine göndermede bulundu.

İkilinin bu diyaloğu, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Et diyaloğu sonrası Vedat Milor'un Vedat Muriqi'e Lazio göndermesi yapması, sosyal medyayı salladı
Et diyaloğu sonrası Vedat Milor'un Vedat Muriqi'e Lazio göndermesi yapması, sosyal medyayı salladı
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