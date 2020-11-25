Et Balık kurumu mağazaları nerelerde var? Et Balık Kurumu şubeleri ve satış noktaları!
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Et Balık kurumu mağazaları nerelerde var? Et Balık Kurumu şubeleri ve satış noktaları!

25.11.2020 16:24 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:29
Et Balık kurumu mağazaları nerelerde var? Et Balık Kurumu şubeleri ve satış noktaları!

Fatih'te Et ve Balık Kurumu satış mağazaları önünde kasaplara göre daha ucuza satılan etten almak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Et Balık kurumu mağazaları nerelerde var? Et Balık Kurumu şubeleri ve satış noktaları!

Fatih'teki Et ve Balık Kurumu satış mağazasına gelenler kasaplara göre daha ucuza satılan kıyma ve etten almak için beklediler. Et Balık kurumu mağazaları nerelerde var? Et Balık Kurumu şubeleri ve satış noktaları!

ET VE SÜT KURUMU MAĞAZALARI HANGİ ŞEHİRLERDE VAR?

Vatandaşlar kasapta kilosu 39 liradan satılan kıymayı 29 liradan, 41 liradan satılan dana kuşbaşıyı ise 31 liradan aldı. Ancak satılan et miktarı az olunca her vatandaş 1'er kilo kıyma ve kuşbaşı alabildi. Kuzu eti ise yoktu. Bir vatandaş kuzu eti almak için geldiğini ancak satılmadığı için geri döndüğünü söyledi. Bir vatandaş ise sadece birer kilo kıyma ve kuş başı alabildiğini söyleyerek yeniden sıraya gireceğini ifade etti.

Et Balık kurumu mağazaları nerelerde var? Et Balık Kurumu şubeleri ve satış noktaları!

Adana Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası

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