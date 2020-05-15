Estadio Universitario'nun Harika Atmosferi 23 Nisan 2019'da Tigre CONCACAF Şampiyonlar Ligi Finali ilk tur maçında Rayados de Monterrey ile karşılaşmıştı. Tigres taraftarları takımlarını motive etmek için stadyumu tamamen doldururken, verdikleri destekle de takımlarının sonuna kadar yanında olmuşlardı.

23 Nisan 2019'da Tigre CONCACAF Şampiyonlar Ligi Finali ilk tur maçında Rayados de Monterrey ile karşılaşmıştı. Tigres taraftarları takımlarını motive etmek için stadyumu tamamen doldururken, verdikleri destekle de takımlarının sonuna kadar yanında olmuşlardı. Kaynak: Dugout