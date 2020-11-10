Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Galatasaray Başkanı Eşref Hamamcıoğlu serveti ne kadar, ne iş yapıyor?

Yakın bir zaman içerisinde seçime gidecek olan Galatasaray'da bazı adaylar netleşmeye başladı. Sarı-Kırmızılı takımın başkanlığına muhtemel aday olması beklenen isimlerden biri de Eşref Hamamcıoğlu. Peki, Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Galatasaray'da13 saat süren Mali ve İdari Genel Kurulu toplantısında tarihi anlar yaşandı. Mevcut başkan Mustafa Cengiz idari yönden ibra edilmedi. Tüzük gereği sarı-kırmızılı kulüp 30 gün içinde seçim kararı alacak. Mustafa Cengiz tüzüğe göre aday olamayacak. Bu gelişmelerden sonra herkesin gözü tek bir isme kilitlendi. Galatasaray camiası Eşref Hamamcıoğlu' nun başkan adaylığına garanti gözüyle bakıyorlar. Peki, Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul doğumludur. 1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbonne 'Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1992-2012 yılları arasında Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev yapmıştır. Ayrıca 1994-1998 yılları arasında Sayın Duygun Yarsuvat ve merhum Anıl Büyükeroğlu, başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu'nda ve 2001-2002 döneminde Sayın Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü'nde Muhasip üye olarak çalışmıştır.

Türk-Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD, Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.