Espordan 12 milyon dolar kazanıp emekli oldu!

Espor tarihinin en çok kazanan isimlerinden olan Saahil Arora, eski profesyonel Dota 2 oyuncuları arasında yer alıyor. Başarısıyla tüm dünyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Universe, emekli olmadan önce kazandığı miktarı da açıkladı. 2011 yılında başladığı profesyonel espor kariyerini 2021 itibarıyla sonlandıran Saahil Arora (Universe) kimdir?

Dünyanın en çok kazanan espor oyuncusu olan Saahil Arora (Universe), Dota 2 turnuvalarından bu zamana kadar toplam 12 milyon 236 bin dolar kazanç elde edip emekli oldu. 31 yaşındaki eski profesyonel Dota 2 oyuncusu Saahil Arora (Universe) bu zamana kadar katıldığı turnuvalardan toplam 12 milyon 236 bin dolar kazanarak espor tarihinin en çok kazanan oyuncusu olarak tarihe geçti.

SAAHIL ARORA (UNIVERSE) KİMDİR?

UNiVeRsE adıyla da bilinen Saahil Arora 11 Ekim 1989 doğumludur. 2011 yılında başlayan espor kariyeri başarılarla ve ödüllerle dolu olan Amerikalı Dota 2 oyuncusu, ilk profesyonel espor hayatına 2011 yılında Online Kingdom takımında başlamıştır.Daha sonrasında sırasıyla Evil Geniuses, Quantic Gaming, Team Dignitas, Evil Geniuses, Team Secret, Evil Geniuses, Fnatic, Forward Gaming ve Ninjas in Pyjamas takımlarında oynamıştır. Bir kaç kere eski takımı Evin Geniuses'e dönüş yapan profesyonel isim en çok kazancı burada elde etti. 23 Nisan 2020'de son takımı Ninjas in Pyjamas'tan COVID-19'un doğurduğu vize problemleri sonucunda ayrılmak zorunda kalan Amerikalı oyuncu, yeni bir takım arayışında bulunmak yerine oyunu tamamen bıraktığını açıkladı. Dota 2 camiasında birçok kişi tarafından mizacıyla ve iş ahlakıyla sevilen oyuncu, açıklamasında bir işi ya tam yapacaksın ya da yapmayacaksın gibi bir ifade kullandı. Saahil "Universea" Arora, espor hayatını noktaladığını duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Rekabetçi Dota 2'nin espor sahnesinden emekli olma kararı aldım. Hayatta ne yaparsam yapayım, ya tam yapan ya da hiç yapmayan bir insan olmuşumdur, Dota da bu konuda pek farklı değil. Son on yılda her şeyimi bu oyuna, rekabete verdim ve mükemmel bir deneyim yaşadım. Şimdi farklı şeylerin peşinde koşma ve hayatımda sıradaki şeyin ne olacağını bulma zamanı. Hiç unutamayacağım inanılmaz anılar için hayranlarıma ve eski takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."