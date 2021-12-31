Esporda dünya şampiyonu olan Türk oyuncu Mehmet Yağız İpek'in turnuva kazancı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz haftalarda Berlin'de düzenlenen Valorant Champions 2021 turnuvasında galip gelen espor takımı Acend'in oyuncusu Mehmet Yağız İpek ve takımı bir milyon dolarlık ödül havuzundan 350 bin dolar ile ayrıldı.

TURNUVALARDAN 103 BİN DOLAR KAZANDI

Cned kullanıcı adıyla bilinen 2002 doğumlu genç espor oyuncusu Mehmet Yağız İpek'in esportsearnings sitesinin verilerine göre Valorant Champions 2021'den 70 bin dolar kazandığı, bu zamana kadar ki katıldığı 17 turnuvadan ise toplamda 103 bin dolar kazandığı yazmaktadır.

FERİT, CNED'İN KAZANDIĞI DOLARLAR HAKKINDA KONUŞTU

Popüler Twitch yayıncısı Ferit "wtcN" Karakaya'nın Twitch yayınında doların düşmesi hakkında yaptığı bir yorumda, "Dolar niye düştü sanıyorsunuz cNed şampiyon olmasa dolar nasıl düşecek?" şeklinde bir yorum yaptıktan sonra cNed'e "Senin bi 300 bin 400 bin doların var gibi" diyerek sözlerine ekledi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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