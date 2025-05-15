Espanyol Barcelona maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Espanyol Barcelona golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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ESPANYOL BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ?

Espanyol Barcelona maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

ESPANYOL BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

Espanyol Barcelona maçını S Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Espanyol Barcelona maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ESPANYOL BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Espanyol Barcelona maçı bu akşam saat 22.30 itibariyle başlayacak.

ESPANYOL BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Espanyol Barcelona maçı Cornella de Llobregat'da, Stage Front Stadyumu'nda oynanacak.