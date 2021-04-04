Pandemide zorlu günler geçiren esnafa yeni destekler yolda: Ücretsiz izne çıkacaklara aylık 1500 lira verilecek

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, pandemide zorlu günler geçiren esnafa verilen destekler devam ediyor. Küçük esnafa sağlanan bazı destekler uzatılırken, bir yandan da lokanta ve kafelere yeni destekler geldi. Ücretsiz izne çıkacak personele 1500 lira ödenirken, prim desteği ise 1341 lirayı bulacak.

Zorlu pandemi günlerinde başta yeme içme sektörü olmak üzere küçük esnafa hem hibe hem de prim destekleri devam ediyor. Küçük esnafa sağlanan hibe ve kira desteği ile ciro desteğinin başvuru süresi uzatılırken, şimdi de Nisan ve Mayıs ayları için lokanta ve kafelere prim ve nakit desteği geliyor. Takvim'in haberine göre, bunun için TBMM'ye yasa teklifi de sunuldu.

PRİM DESTEĞİ 1341 LİRAYI BULACAK

Nisan ve Mayıs aylarında kısa çalışma sonrası verilen normalleşme desteğinden yararlanamayan kafe ve restoran çalışanlarının primlerini İŞKUR karşılayacak. Bu süre içinde ücretsiz izine çıkacak personele de işçi başına 1.500 TL ödenecek. Böylece işçiler iki ay için 3 bin lira alacak. Prim desteği ise 1.341 TL'yi bulacak.

İşte esnaf için uygulanan destekler: