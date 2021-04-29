Esnafa verilen gelir ve kira desteklerinin süresi bir ay daha uzatıldı
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Esnafa verilen gelir ve kira desteklerinin süresi bir ay daha uzatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik yapılan desteklerin bir ay daha uzatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Muş, "Söz konusu destekler için başvurular 31 Mayıs 2021 saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecektir" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik yapılan aylık bin lira gelir desteği ile büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olan kira desteğinin süresinin bir ay daha uzatıldığını duyurdu.

BAŞVURULAR 31 MAYIS'A KADAR YAPILABİLECEK

"Esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Muş, "Esnaf ve Sanatkara Yeni Destek Paketi; korona virüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik aylık bin lira gelir desteği ile büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olan kira desteğinin süresi bir ay daha uzatılmıştır. Söz konusu destekler için başvurular 31 Mayıs 2021 saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecektir. TESKOMB aracılığıyla veya doğrudan Halkbank üzerinden esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri 1 Temmuz'a kadar ertelenmiştir" dedi.

Esnafa verilen gelir ve kira desteklerinin süresi bir ay daha uzatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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