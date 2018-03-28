Esnaf Kvd İndirimini Geri İstiyor

Mobilya ve beyaz eşyada Şubat 2017'de hayata geçirilen ve iç pazarda yaşanan hareketlilik dolayısıyla süresi 30 Nisan'dan 30 Eylül'e kadar ikinci defa uzatılan KDV indiriminin tekrar uygulanması isteniyor. Vergi indirimi yapılan sektörlerde indirimin etkisinin çok büyük olduğunu ve indirimlerin sona ermesinin ardından satışların hızla düştüğüne işaret eden İnegöllü esnaflar, KDV indirimi uygulamasını geri istiyor.

İndirimin piyasaya büyük faydası olduğunu ifade eden Airfel Marmara Bölge Distribütörü Genel Müdür Yardımcısı Ali Canıtez, "KDV ve ÖTV indirimi Kasım ayı sonuna kadar çok ciddi etkili oldu. Beyaz eşya sektöründe Kasım ayından günümüze kadar ciddi bir durgunluk var. Bu durgunluğun aşılması için KDV ve ÖTV indiriminin tekrar yapılmasının çok ciddi faydası olacağına inanıyorum. Daha öncesinde elektronik tarafında yapılmamıştı. Elektronik tarafında da yapılırsa, piyasaya faydası daha fazla olacaktır" dedi.

Şu anda kredi faizlerinin çok yüksek olduğunu belirten Canıtez, "Bu yükseklik emlak sektöründeki satışları etkiliyor. Dolayısıyla zincirleme olarak bütün sektörlere olumsuz yansıyor. Kredi faizlerinin düşürülmesi de başta emlak sektörü olmak üzere bütün sektörleri hareketlendirecektir" diye konuştu.

Canıtez, "KDV ve ÖTV'deki indirim sabit kalırsa, açıkçası bu işe yansımaz. Tabii ki devletin vergi politikası açısından da yanlış olur. Dolayısıyla indirimlerin dönem esaslı olması çok daha mantıklıdır. Çünkü sabit olursa, tüketici talebe yönelmeyecektir. Geçici olup, belirli bir süreyle sınırlanırsa, bu süre de çok uzatılmazsa, 3-4 ay gibi kısa bir süre yapılırsa etkili olacağı kanaatindeyim" dedi.

Yazıcı Ticaret'in sahibi İlhan Yazıcı ise, "KDV ve ÖTV indirimin yapılmasını istiyoruz. 2-3 aydır işlerimiz durgun. Vatandaş da, esnaf da bu yönde devletimizden bir beklenti içindedir. Geçen yıl yapılan KDV ve ÖTV indiriminin gerçekten faydasını gördük. İnşallah bir daha yapılır diye umuyoruz. Bu sayede esnaf bir nefes alır. Kışın işlerimiz zaten durgun. Yaz sezonu başladığı bu dönemde KDV ve ÖTV indirimi yapılırsa, piyasaya canlılık getireceğine inanıyorum" diye konuştu.

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ise, "2018 yılı sezon başlangıcındayız. Düğün sezonları, taşınma ve tadilat gibi işlerle birlikte sektörümüze hareket gelmesini umuyoruz. Bu hareketin gelmesi için de 2018 yılı içerisinde 6 aylık bir KDV indirimi istiyoruz. 2016-2017 yılları içerisinde hammaddemize çok zamlar geldi. Bu zamları mümkün olduğu kadar tüketiciye yansıtmamak için uğraştık. Fakat ister istemez gelen zamlar sonucunda yansıtmak zorunda kaldık. Tüketici mobilya mağazalarını geziyor, fiyatları görünce de duraksıyor, alışverişini yapamıyor. Türkiye'deki asgari ücret 1400 liradan 1600 liraya çıktı. 2 yıl içinde hammaddeye gelen yüzde 100'e yakın zamlar bizleri zor durumda bıraktı. Tüketicilerimizin mobilyalarımızı alması için 2018 yılı içinde de KDV indirimini hükümetimizden talep ediyoruz. Piyasaya bir hareketlilik getireceğini düşünüyoruz. Hem düğün yapacak olanların, hem ev alanların masraflarından tasarruf edebileceklerini düşünüyoruz. Hükümetimizden bir KDV indirimi daha bekliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA