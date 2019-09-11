11.09.2019 21:56

Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'ye bulundu (2)

PUBG'DEN TANIŞMIŞLAR

Kütahya'da, eşlerine not bırakıp, evlerini terk eden Ayşen Daşgın (22) ile kardeşi Reyhan Keçiş'in (18) Osmaniye'de polis ekiplerince yakalandıklarında yanlarındaki kişinin H.Y. olduğu ortaya çıktı. H.Y. ile Ayşen Daşgın'ın, çok oyunculu online bir video oyunu olan PUBG'den tanıştığı öğrenildi.

İki kardeş kayıp olduğu sırada polisin yanı sıra aile bireyleri de araştırma yapmaya başladı. İddiaya göre ablalarının internet üzerinden oyunlar oynadığını bilen kardeşlerden biri Ayşen'in sosyal medya hesabının şifresini bulup, hesaba girdiğinde ablasının mesaj kutusunda PUBG'den tanıştığı ve Osmaniye'de yaşayan H.Y. ile konuştuğunu gördü.

60 BİN TL'LİK ALTINLA GİTMİŞLER

Polis merkezine kayıp başvurusunda bulunan Reyhan Keçiş'in eşi A., karısının evi terk ederken düğünde takılan ve 60 bin TL değerinde olan ziynet eşyalarını da aldığını iddia etti.

Araştırma yaparken, eşine ait telefon dökümlerinden iki numaraya ulaşan A. Keçiş, numaralardan birinin eşinin oynadığı oyundan tanıştığı Adana'da yaşayan bir kişi olduğunu tespit ederek aradı. A. Keçiş, telefonu açan kadına eşini sorunca, arkadan bir erkek, Kimseye adres verme, kapat telefonu dedi ve telefon kapandı. Görüşmeden kısa bir süre sonra kayıp kızların kardeşi olan D.K., eniştesini arayıp ablasının kendine ulaştığını, Ayşen ile birlikteyiz, rahatımız iyi, bizi aramayın, peşimizi bırakın dediğini ve nerede oldukları ile ilgili bilgi vermediklerini söyledi.

AİLELERİNİN YANINA DÖNMEK İSTEMEDİLER

Osmaniye'de polis ekiplerince karakola götürülen Ayşen Daşgın ile kardeşi Reyhan Keçiş'in polise verdiği ifade ortaya çıktı. İki kardeşin Kütahya'ya dönmek istemediklerini söyledikleri öğrenildi. Kardeşlerden Reyhan'ın sevgi evlerine yerleştirilmek istediği, Ayşen'in ise oyunda tanıştığı H.Y. ile kalmak istediği öğrenildi. Ayrıca, kardeşlerin Kütahya'ya çağırdıkları H.Y. tarafından bir araçla Osmaniye'ye geldikleri de belirlendi.

Kızların ailesinin de Kütahya'dan Osmaniye'ye gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA