Eskrim kuralları nedir? Olimpiyat Eskrim kuralları ve talimatları nedir?

Olimpiyat branşlarından Eskrim, kuralları ve uygulama talimatları ile merak ediliyor. Sporcular doğru şekilde Eskrim yapmak için bu kuraları merak ederken izleyiciler ise Eskrim sporunu tam olarak anlamak için bu kuralları araştırıyor. Peki, Eskrim kuralları nedir? Olimpiyat Eskrim kuralları ve talimatları nedir? İşte, detaylar…

Sporseverlerin yakından takip ettiği olimpiyatlarda Eskrim ilgi oldu. Eskrimi dikkatle izleyen izleyiciler Eskrim sporunun detaylarını ve kurallarını araştırdı. Peki, Eskrim kuralları nedir? Olimpiyat Eskrim kuralları ve talimatları nedir?

ESKRİM KURALLARI NELERDİR?

ESKRIM TEKNiK YÖNETMELIK

KISIM 1. ÜÇ SİLAHTA ORTAK KURALLAR VE GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 1. KURALLARIN UYGULANMASI

t.1

Hazır bulunan bu kuralların uygulanması zorunlu olup, kurallar "FIE'nin resmi karşılaşmalarında da" değişmez, yani;

• Dünya Şampiyonalarındaki bütün kategorilerde,

• Olimpiyat Oyunları Eskrim müsabakalarında,

• Tüm Dünya Kupalarında ve

• Bölgesel Şampiyonalarda kullanılması zorunludur.

BÖLÜM 2: TANIMLAR

A) YARIŞMALAR

Komba ve Maç:

t.2 İki eskrimci (veya eskrimci ya da vuruşan) arasında yapılan 'dostça' vuruşmaya; "komba", bu vuruşmanın sonucu yarışmada sayılacaksa, buna da "maç" denir

Karşılaşma:

t.3 Takım yarışmalarında iki ayrı takımın eskrimcileri arasında yapılan tüm maçlara "karşılaşma" denir.

Müsabaka:

t.4

1. Maçların tümü (ferdi müsabakalar) veya karşılaşmalar (takım müsabakaları), yarışmanın galibini belirlemek için gereklidir. Ferdi

veya takım yarışmalarında yarışmayı kazananın belirlenmesi için yapılması gereken maçların tümüne "müsabaka" denir.

2. Müsabakalar; silahların cinsine, yarışmacıların cinsiyetine, yaşına, bireyler ve¬ya takımlar arasında yapılmalarına göre aralarında

ayrılırlar.

Şampiyona (birincilik):

t.5 Bir federasyonun, bir bölgenin veya dünyanın: bir silahta, belirli bir sure için en iyi sporcusunu ya da takımını belirlemek için

düzenleyeceği müsabakaya şampiyona (birincilik) denir.

ESKRİM HAKEMLİĞİNDE SIKÇA KULLANILAN BAZI TEKNIK TERIMLERIN AÇIKLAMALARI*

1.Zaman

t.6 Eskrim zamanı, basit bir eskrim hareketinin gerçekleşme sürecidir.

2. Saldırı ve savunma hareketleri:

t.7 Tanım

1. Atak, ripost ve kontr-ripost saldırı eylemlerinin türleridir.

• Atak (Attaque) ; hamlenin veya atılmanın (fleche) öncesinde, kolu uzatarak yapılan ve rakibin geçerli olan vücut bölgesini devamlı

tehdit eden ilk saldırı eylemidir. (B.t.56ss, 17555).

• Ripost (Riposte) ; atağı paradla engelleyen eskrimcinin giriştiği saldırı eylemidir.

• Kontr-ripost (Contre.riposte) ; ri postu paradla engelleyen eskrimcinin giriştiği saldırı eylemidir.

2. Paradlar farklı savunma eylemleridir.

• Parad (Parade); rakibin atakla tuş yapmasını engellemek için silahla yapılan savunma eylemidir.

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