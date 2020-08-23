Eskişehirspor pas çalıştı
Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
23.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:31
Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
TVali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Özer ve yardımcı antrenörler yönetiminde sabah saatlerinde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ağırlıklı çalıştı. İdman, oynanan çift kale maçlarla noktalandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA