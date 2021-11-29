Eskişehirspor Kırşehir Belediyespor maçına hazırlanıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehirspor Kırşehir Belediyespor maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eskişehirspor Kırşehir Belediyespor maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, evinde ağırlayacağı Kırşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, evinde ağırlayacağı Kırşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Eskişehirspor, TFF 2.Lig'in 16. hafta mücadelesinde 5 Kasım'da evinde oynayacağı Kırşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına bir günlük aranın ardından bugün başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde, Teknik Direktör Suat Kaya ve ekibi yönetiminde saat 13.00'de başlayan antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmalarının yanı sıra, çift kale maçla idmanı tamamladı. Çalışmaların yarın saat 17.00'de gerçekleştirilecek antrenmanla devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor Kırşehir Belediyespor maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor Kırşehir Belediyespor maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor Kırşehir Belediyespor maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor Kırşehir Belediyespor maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor Kırşehir Belediyespor maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor Kırşehir Belediyespor maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title